Министр обороны Германии: Россия не демонстрирует готовности к миру 3 31.01.2026, 22:04

Борис Писториус

Действия Кремля противоречат заявлениям о переговорах.

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил сомнения в том, что правитель России Владимир Путин действительно стремится к миру.

Об этом Писториус заявил медиагруппе RND, передает DW.

По словам министра, хотя президент США Дональд Трамп дал новый импульс дипломатическим усилиям, направленным на достижение мира, последние действия Москвы, кажется, говорят об обратном.

«На данный момент [...] я не вижу никаких признаков того, что Россия серьезно стремится к миру», – сказал Писториус, отметив, что даже во время недавних переговоров под эгидой США в Абу-Даби Путин напал на Украину «таким образом, которого еще не видели в этой войне».

Писториус также отверг утверждение Кремля о том, что его атаки никогда не были направлены против гражданского населения или гражданской инфраструктуры, сказав: «Это террор, направленный исключительно против гражданского населения зимой при температуре минус 20 градусов».

Министр добавил, что Путин не проявляет никакой готовности к компромиссу.

