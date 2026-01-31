Гуманоидный робот впервые в истории создал архитектурный проект здания

Гуманоидный робот впервые в истории создал архитектурный проект здания12
- 31.01.2026, 21:52
Модульный дом рассчитан на совместное проживание людей и роботов.
Робот-человек Ai-Da впервые в истории разработал архитектурный проект здания. Проект под названием Ai-Da: Space Pod представили в Утцон Центре в Ольборге, Дания, специализирующемся на архитектурных инновациях.
Об этом пишет издание Interesting Engineering.
Ai-Da создает концепции с помощью искусственного интеллекта, используя камеру для зрения, роботизированную руку и генеративные системы для творчества. Новый проект показывает модульный жилой дом, который может адаптироваться к потребностям своих жителей.
Дом в стиле ретро-футуризма имеет округлые формы и большие круглые окна, напоминающие архитектуру космической эпохи середины XX века. Концепция предусматривает совместное проживание людей и роботов и может быть использована не только на Земле, но и в сложных условиях, например на Луне или Марсе.
Проект развивался через несколько этапов: от начальных эскизов ручкой, до детальных картин, созданных роботизированной рукой, и цифровых визуализаций интерьера и экстерьера. Визуализации показывают компактное, но многослойное здание с двумя жилыми зонами, спиральной лестницей и небольшой служебной зоной, которая может выполнять роль кухни или ванной. Внутри основного здания расположен меньший модуль для отдыха робота.
Команда Ai-Da отметила: «Это событие открывает новую главу в истории Ai-Da — от рисования до архитектурных проектов, и создает основу для будущих выставок и обсуждений».
Технически Ai-Da сначала создает цифровые концепции, а затем переносит их на физические эскизы и картины с помощью дополнительных систем ИИ и роботизированной руки. Результат показывает робота как независимую творческую силу, которая работает вместе с людьми, раскрывая вопросы творчества, авторства и изменений в художественной идентичности.
Выставка I’m Not a Robot: Architecture and Design Between Human and Machine продлится до октября 2026 года. Несмотря на растущую популярность роботов-людей на технических событиях, использование ИИ в архитектуре пока ограничено.