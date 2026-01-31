Финляндия может запретить соцсети для детей до 15 лет 3 31.01.2026, 21:45

Идею поддерживают две трети жителей страны.

Власти Финляндии рассматривают возможность запрета социальных сетей для детей до 15 лет, ориентируясь на опыт Австралии. Премьер-министр страны выразил обеспокоенность физическим состоянием подрастающего поколения и влиянием платформ на психику подростков, пишет Yle News.

Идея ограничить доступ к соцсетям возникла на фоне успеха школьной реформы: с августа прошлого года финские школы получили право полностью запрещать мобильные телефоны на своей территории. По словам педагогов, это вернуло детей к живому общению и активным играм на переменах.

Теперь правительство готово пойти дальше. Премьер-министр Петтери Орпо отметил, что его тревожит «катастрофическое отсутствие физической активности» у подростков, напрямую связанное с «залипанием» в гаджетах. Опросы показывают, что общество на стороне властей: две трети финнов одобряют введение возрастного ценза, что на 10% больше, чем прошлым летом.

В качестве образца Финляндия рассматривает Австралию, где в декабре вступил в силу закон о запрете пользоваться TikTok, Facebook и другими ресурсами детям до 16 лет.

