Стал известен прогноз погоды на первую неделю февраля 10 31.01.2026, 22:17

Беларусь накрывает суровая зима.

Первая неделя февраля в Беларуси будет по-настоящему зимней. Средняя температура окажется на 10-15 градусов ниже климатической нормы. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

Февраль даст о себе знать по-настоящему морозной погодой. Холод усилит восточный ветер, из-за которого находиться на улице станет совсем неприятно.

Из позитивного – снегопадов почти не ожидается, а из-за туч иногда будет проглядывать солнце и радовать белорусов.

Скандинавский циклон в начале недели

В понедельник, 2 февраля, Беларусь накроет мощный скандинавский антициклон с морозами. Ночью температура упадет до -19…-29°C, а днем будет -12…-17°C. На небе будет наблюдаться переменная облачность. Про гололед мы не забываем: под ногами все так же будет скользко.

Во вторник, 3 февраля, мороз сохранится. Ночью будет -17…-25°C, а днем -9…-15°C. Правда, теперь главной проблемой станет порывистый ветер, из-за которого холод будет ощущаться сильнее. Осадков не предвидится.

В среду, 4 февраля, ветер ослабнет и сменится на южный. Ночные морозы останутся крепкими: от -11°C на юго-западе до -25°C на северо-востоке. Днем температура будет более контрастной: от -4°C в Бресте до -12°C в Витебске. Возможен туман и гололедица.

Небольшое потепление

К середине недели ожидается передышка. Влажные воздушные массы с юго-запада Европы слегка смягчат мороз, но принесут снег и мокрый снег. Атмосфера станет влажной.

По температуре в четверг и пятницу ожидается небольшое потепление – до -6…-13°C ночью и -6…-12°C днем. Порывистый ветер сохранится. Из-за высокой вероятности кратковременных туманов и гололеда, стоит быть осторожными.

Возвращение холодов

В выходные, 7–8 февраля, морозы вернутся. Все дело в антициклоне, который будет кружиться над Россией. Беларусь тоже почувствует его влияние.

В субботу осадков не ожидается. Температура ночью будет колебаться от -8 до -15°C, а днем – от -3 до -9°C.

В воскресенье кратковременный снег возможен лишь на западе страны, в остальных регионах будет сухо и холодно: -10…-15°C ночью и -6…-12°C днем.

