«При Байдене такого не было»9
- Тарас Загородний
- 31.01.2026, 22:50
Что задумал Трамп.
Американский бизнес придумал несложную схему честного раздевания российских нефтяных компаний. Сначала за государственный счет вылавливают танкеры с подсанкционной нефтью. То есть по сути за нее ничего не платят. Поскольку нефть «ничья», то со спокойной душой ее быстро продают, и дешевая нефть (здесь в основном речь идет об удешевлении дизеля в США) перерабатывается на заводах, которые, по странному стечению обстоятельств, принадлежат спонсорам Республиканской партии и Трампу лично. Трамп, кстати, теперь будет показывать, как упала цена на дизель. То есть «при Байдене такого не было».
По Лукойлу. «Бобик сдыхает».
Сначала государство США обрушило на Лукойл санкции, а теперь, снова по странному стечению обстоятельств, которые невозможно никак объяснить, зарубежные активы Лукойла выкупил американский инвестфонд Carlyle. Теперь у американского бизнеса есть доступ на высокомаржинальный рынок Европы. Не исключаю, что теперь в ЕС будет перерабатываться нефть из Венесуэлы.
P.S. Зато у Путина есть фоточка в Белом Доме. Красиво.
Тарас Загородний, Facebook