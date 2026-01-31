закрыть
8 мая 2026, пятница, 23:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«При Байдене такого не было»

9
  • Тарас Загородний
  • 31.01.2026, 22:50
  • 13,740
«При Байдене такого не было»
Фото: Getty Images

Что задумал Трамп.

Американский бизнес придумал несложную схему честного раздевания российских нефтяных компаний. Сначала за государственный счет вылавливают танкеры с подсанкционной нефтью. То есть по сути за нее ничего не платят. Поскольку нефть «ничья», то со спокойной душой ее быстро продают, и дешевая нефть (здесь в основном речь идет об удешевлении дизеля в США) перерабатывается на заводах, которые, по странному стечению обстоятельств, принадлежат спонсорам Республиканской партии и Трампу лично. Трамп, кстати, теперь будет показывать, как упала цена на дизель. То есть «при Байдене такого не было».

По Лукойлу. «Бобик сдыхает».

Сначала государство США обрушило на Лукойл санкции, а теперь, снова по странному стечению обстоятельств, которые невозможно никак объяснить, зарубежные активы Лукойла выкупил американский инвестфонд Carlyle. Теперь у американского бизнеса есть доступ на высокомаржинальный рынок Европы. Не исключаю, что теперь в ЕС будет перерабатываться нефть из Венесуэлы.

P.S. Зато у Путина есть фоточка в Белом Доме. Красиво.

Тарас Загородний, Facebook

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров