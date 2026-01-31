Как заставить радиатор в квартире греть лучше без ремонта и затрат

Комната прогреется быстрее и равномернее.

За несколько месяцев активной работы отопительные батареи превращаются в настоящий пылесборник. Внутрь устройства оседает все, что летает в воздухе: пыль, шерсть, текстильные волокна.

Со временем этот налет уплотняется и забивает пространство между секциями, говорится в материале издания Express.

Когда радиатор загрязнен, нарушается естественная циркуляция воздуха. Тепло остается внутри прибора и плохо распространяется по комнате. В результате отопление работает дольше и интенсивнее, а помещение всё равно прогревается слабо — растут счета и снижается комфорт.

Проблема в том, что добраться до внутренней части радиатора непросто. Обычные щетки почти бесполезны, а разбирать батарею ради уборки готовы далеко не все. Однако есть простой бытовой способ, который не требует специальных инструментов.

Обычный фен способен создать направленный поток воздуха, который выбивает скопившуюся грязь изнутри и выдувает её наружу. Это быстрый и безопасный метод вернуть радиатору нормальную теплоотдачу и повысить эффективность отопления в холодный период.

Как очистить радиатор феном

Сначала обязательно выключите отопление и дождитесь, пока батарея полностью остынет. На пол или под радиатор положите полотенце, чтобы собрать осыпающуюся пыль.

Выставьте на фене минимальный нагрев или включите режим холодного воздуха — слишком горячий поток может повредить покрытие радиатора. Направьте фен сверху вниз между секциями и плавно перемещайте его вдоль батареи, выдувая загрязнения.

Повторяйте процедуру до тех пор, пока пыль не перестанет вылетать. После этого аккуратно соберите полотенце и выбросьте содержимое, при необходимости пройдитесь пылесосом по полу.

Такая простая чистка помогает радиатору быстрее и равномернее прогревать комнату, делая дом заметно теплее до конца зимы.

