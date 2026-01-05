В Китае обсуждают возможный передел российских территорий 7 5.01.2026, 19:25

Путин может лишиться Дальнего Востока.

На фоне продолжающихся экономических трудностей России и затяжной войны в Украине в китайском информационном пространстве вновь активизировались дискуссии о территориях. Китайские националисты призывают Пекин быть готовым к «крупному территориальному приобретению» в случае политического или экономического коллапса России, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о российском Дальнем Востоке — регионе площадью около 7 млн кв. км, богатом природными ресурсами, включая золото, алмазы и нефть. При этом на этой территории проживает лишь около 8 млн человек, что делает ее одной из наименее заселенных частей страны. Для сравнения, население России в целом составляет порядка 143,5 млн человек.

В националистических кругах Китая Дальний Восток давно рассматривается как «исторически китайская земля». В качестве аргумента приводится Айгунский договор 1858 года, подписанный под давлением Российской империи, в результате которого Китаю пришлось уступить значительные территории Маньчжурии.

Несмотря на внешнее потепление отношений между Москвой и Пекином после начала войны в Украине, территориальные трения сохраняются. В августе 2023 года Министерство природных ресурсов Китая вызвало дипломатический скандал, опубликовав карту, на которой остров Большой Уссурийский был обозначен как китайская территория, вопреки двустороннему соглашению о его разделении.

Новый виток дискуссий вызвала статья на платформе NetEase, где автор утверждает, что экономика России ослаблена, основные военные силы переброшены на запад, а на Дальнем Востоке осталось менее 50 тысяч военнослужащих. По его мнению, в случае распада российского государства Китай должен заранее подготовиться к установлению контроля над ресурсным регионом.

Официальный Пекин подобных заявлений не делал, однако активность националистических комментаторов подчеркивает скрытую напряженность в российско-китайских отношениях.

