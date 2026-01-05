В Молдове военные откажутся от автоматов Калашникова 5.01.2026, 20:29

Фото: nokta.md

В рамках перехода на стандарты НАТО.

В Молдове военные поэтапно откажутся от автоматов Калашникова в рамках перехода на стандарты НАТО. Об этом в эфире национального радио Moldova 1 сообщил глава минобороны республики Анатолий Носатый.

«Мы окончательно перейдем на вооружение, используемое на Западе, на калибр НАТО, который дает нам доступ к логистической базе, боеприпасам и запасным частям. Мы делаем это постепенно», — сказал министр.

По его словам, четыре-пять подразделений уже отказались от данных автоматов. Носатый уточнил, что речь идет о полке Генерального штаба Вооруженных сил Молдовы, Военной академии.

В октябре правительство Молдовы утвердило военную стратегию на период 2025–2035 годов, которая предусматривает переход на стандарты НАТО. Согласно документу, страна планирует модернизировать свои вооруженные силы. Для этого потребуется приобрести новое оборудование, развить инфраструктуру и подготовить персонал. Также предусмотрено увеличение расходов на оборону до 1% ВВП.

