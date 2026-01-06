закрыть
Кому принадлежат идеи, сгенерированные ChatGPT?

  • 6.01.2026, 16:43
ИИ дает интеллектуальную выгоду пользователю за счет других авторов.

После волны паники вокруг ИИ в 2023 году мир, похоже, вступает в фазу принятия искусственного интеллекта как универсальной технологии — наравне с электричеством или интернетом. Большие языковые модели вроде ChatGPT становятся повседневным инструментом, а само название все чаще используется как синоним ИИ, пишет The Observer (перевод — сайт Charter97.org).

Однако вместе с удобством возникает серьезная этическая проблема, которую исследователи называют «проблемой происхождения». Речь идет о том, кому на самом деле принадлежат идеи, которые формулирует ИИ. Ученый может использовать языковую модель для доработки собственных набросков, не зная, что ИИ «подмешал» в текст идеи другого исследователя, почерпнутые из обучающих данных. В результате автор получает интеллектуальную выгоду, а первоначальный источник остается без упоминания.

Для академической среды это особенно чувствительно: цепочка цитирования напрямую влияет на карьеру, финансирование и научную репутацию. При этом проблему нельзя свести к плагиату в привычном смысле — «виновника» нет, ошибка носит системный характер и заложена в самой архитектуре больших языковых моделей.

К этому добавляются и другие риски — ИИ может «галлюцинировать», выдавать выдуманные факты, подстраиваться под пользователя, воспроизводить скрытые предвзятости и использовать данные сомнительного происхождения.

Эксперты сходятся во мнении, что технологические компании пока не имеют стимулов полностью решать эти вопросы. Поэтому ответственность ложится на пользователей. Среди ключевых рекомендаций — скептически относиться к «оригинальным» идеям, созданным ИИ, и обязательно проверять факты и источники. Языковые модели могут быть мощным помощником, но не заменой критического мышления.

