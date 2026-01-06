Hyundai планирует привлечь 30 тысяч гуманоидных роботов к работе на заводах 6.01.2026, 19:21

Руководство компании подчеркивает, что люди останутся ключевым элементом производства.

Hyundai Motor Group объявила о масштабных планах по внедрению гуманоидных роботов на своих производственных площадках. Компания намерена создать систему, позволяющую интегрировать до 30 тысяч роботов в год к 2028 году, чтобы автоматизировать рутинные и опасные операции и снизить нагрузку на людей, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

О своих планах южнокорейский автоконцерн сообщил на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе 5 января, где также была представлена производственная версия гуманоидного робота Atlas, разработанного Boston Dynamics. Hyundai делает ставку на переход от традиционной «железной» робототехники к ИИ-управляемым системам.

Ожидается, что первые роботы Atlas начнут выполнять задачи по сортировке и подаче деталей уже в 2028 году. К 2030 году их функционал планируется расширить до сборки компонентов и других сложных операций. В перспективе гуманоиды будут задействованы в работах с тяжелыми грузами, повторяющимися движениями и повышенным риском для здоровья сотрудников.

Робот Atlas обладает 56 степенями свободы, способен поднимать до 50 кг и работать в температурном диапазоне от –20 до +40 градусов по Цельсию. Другие решения Boston Dynamics также уже применяются: робот Spot используется более чем в 40 странах для инспекций и мониторинга, а складской робот Stretch с 2023 года помог разгрузить около 20 млн коробок.

В Hyundai признают обеспокоенность работников возможными сокращениями рабочих мест. Однако руководство компании подчеркивает, что люди останутся ключевым элементом производства — они будут обучать, обслуживать и контролировать роботов, а развитие автоматизации создаст и новые профессии.

