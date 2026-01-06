Для iPhone сделали зарядку, превращающую смартфон в робота
На выставке CES 2026 компания Yoona представила роботизированную зарядную станцию DeskMate, сочетающую функции настольного зарядного хаба и ИИ-ассистента для iPhone. Об этом сообщает издание The Verge.
Особенность DeskMate заключается в том, что станция использует возможности самого iPhone и не требует собственного экрана, камеры или микрофона. Смартфон берет на себя все вычисления и взаимодействие с пользователем, а сама станция одновременно выполняет роль зарядного устройства, что позволяет ей заменить уже существующие аксессуары на рабочем столе.
Конструкция устройства позволяет ему поворачиваться и наклоняться, чтобы экран iPhone всегда был направлен на пользователя во время общения. Визуально DeskMate оформлен в виде «оживленного» персонажа с анимированными глазами, при этом он поддерживает практичные функции, включая интеграцию со Slack.
Устройство оснащено тремя портами USB-C, одним USB-A и беспроводной площадкой MagSafe.
Выход DeskMate на рынок запланирован через краудфандинговую кампанию, старт которой ожидается в марте. Точная цена пока не раскрывается.