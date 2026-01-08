Ученые изобрели умных роботов, чей размер меньше крупинки соли 1 8.01.2026, 13:55

1,044

Фото: Michael Simari, University of Michigan

Настоящее чудо техники.

Из года в год электроника становится все более компактной. Поэтому специалисты из области робототехники тоже стараются изобрести рекордно маленькие устройства. По словам авторов новой разработки, самая сложная задача — создание полностью автономных микророботов, пишет «Нож».

«Создание роботов, которые работают независимо при размерах менее одного миллиметра, — это невероятно сложно, — объяснил Марк Мискин, старший автор статьи. — Отрасль, по сути, застряла из-за данной проблемы на 40 лет».

Чтобы преодолеть ограничения, ученые изобрели необычный способ передвижения роботов. Сообщается, что подход «учитывает физические законы микромира, а не противостоит им».

Параметры новейших микророботов — 200 на 300 на 50 микрометров. Они оснащены датчиками и крошечным компьютером.

Как же они перемещаются? Вместо того, чтобы сгибать «конечности» или деформироваться, устройства генерируют электрическое поле: оно «подталкивает» заряженные частицы в жидкости. Движение ионов увлекает за собой молекулы воды, что приводит к циркуляции жидкости вокруг микроробота.

«Это похоже на то, как если бы робот находился в движущейся реке, — добавил Марк Мискин, — но при этом именно робот заставляет реку двигаться».

Встроенные микроскопические компьютеры позволяют роботам следовать по заданным маршрутам, отслеживать локальные изменения температуры и корректировать свое движение в соответствии с ними.

Автор изобретения уверены, что их разработка — это «только начало» новой главы в области современной робототехники.

«Мы показали, что можно поместить мозг, датчик и мотор в устройство, которое настолько маленькое, что его почти не видно, и оно будет работать месяцами, — заключил Мискин. — Когда у вас есть такая основа, вы можете добавлять любые интеллектуальные и функциональные возможности. Это открывает двери в совершенно новое будущее робототехники на микроуровне».

