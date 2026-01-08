закрыть
8 января 2026, четверг, 16:27
Боевой робот ВСУ 45 дней сам удерживал позиции

  • 8.01.2026, 16:01
Боевой робот ВСУ 45 дней сам удерживал позиции

Украинские военные впервые раскрыли детали беспрецедентной операции.

Украинские военные впервые раскрыли детали беспрецедентной операции, в ходе которой один наземный боевой робот удерживал передовые позиции 45 дней подряд без постоянного присутствия солдат. Об этом эксклюзивно Business Insider рассказал командир ударной роты NC-13 Третьего армейского корпуса ВСУ Николай Зинкевич с позывным «Макар».

«На позиции присутствовала только система UGV. Это была основная концепция - роботы не кровоточат», - пояснил он.

Речь идет о Droid TW 12.7 - гусеничном дистанционно управляемом багги украинского производства (компания DevDroid), оснащенном тяжелым пулеметом M2 Browning калибра 50. По словам командира, робот неоднократно перемещался между позициями по запросу командно-наблюдательного пункта и выполнял ключевую задачу - подавление огня и сдерживание продвижения российских войск.

Техническое обслуживание дрона проводили раз в два дня: экипаж находился примерно в 4 км от линии соприкосновения. Сначала это занимало около четырех часов, но после закупки дополнительных аккумуляторов - всего два часа.

«Украинские военные часто тратят на это собственные средства», - отметил Зинкевич.

По данным разработчика, Droid TW 12.7 имеет рабочий радиус до 24 км, может управляться радиоканалом и использовать элементы искусственного интеллекта для автономного движения. В конце года Третий армейский корпус обнародовал видео боевой работы этого дрона.

Кроме пулеметной версии, Украина уже допустила к военному использованию модификации наземного дрона с 40-мм гранатометами Mk-19 и AGL-53.

Рота NC-13 была создана в сентябре 2025 года и в настоящее время сосредоточена на масштабировании наземных беспилотных систем для оборонных и штурмовых операций. «Спрос на эти системы действительно высок», – говорит Зинкевич, добавляя, что подразделение вынуждено привлекать краудфандинг для дальнейшей разработки.

«Сегодня мы считаем, что это самая выгодная инвестиция», – подытожил командир.

