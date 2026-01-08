Белгидромет сообщил, куда перемещается циклон «Улли»
- 8.01.2026, 22:03
Беларусь находится в зоне циклона.
Вечером 8 января в Белгидромете сообщили, что Беларусь находится в зоне циклона «Улли».
– Зона снегопадов накрыла большую часть территории Беларуси, пока более спокойная ситуация складывается по Витебской области, - информировали белорусские синоптики около 20.30.
При этом отметили, что примерно в 18.00 часов снежный циклон уже стал смещаться в сторону Киевской области Украины. А большая часть Беларуси оказалась в зоне его активных атмосферных фронтов.
Вечером 8 января метели завьюжили на большей части Брестской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областей. Критериев сильного снега осадки достигли к тому времени на метеостанциях Пинск, Житковичи и Столин (от 10 до 14 миллиметров).
Максимальные порывы ветра зафиксировали на метеостанциях Горки, Славгород и Полесская - 15 метров в секунду и в Солигорске - 18 метров в секунду. Во время метели видимость на дорогах упала до 200 - 500 метров.
– В течение ночи снегопады с ветром и метелями сохранятся, будьте осторожны на дорогах, - предупредили в Белгидромете, вынося «красный уровень» опасности на 9 января.