8 января 2026, четверг, 22:47
Белгидромет сообщил, куда перемещается циклон «Улли»

  • 8.01.2026, 22:03
  • 3,794
Беларусь находится в зоне циклона.

Вечером 8 января в Белгидромете сообщили, что Беларусь находится в зоне циклона «Улли».

– Зона снегопадов накрыла большую часть территории Беларуси, пока более спокойная ситуация складывается по Витебской области, - информировали белорусские синоптики около 20.30.

При этом отметили, что примерно в 18.00 часов снежный циклон уже стал смещаться в сторону Киевской области Украины. А большая часть Беларуси оказалась в зоне его активных атмосферных фронтов.

Вечером 8 января метели завьюжили на большей части Брестской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областей. Критериев сильного снега осадки достигли к тому времени на метеостанциях Пинск, Житковичи и Столин (от 10 до 14 миллиметров).

Максимальные порывы ветра зафиксировали на метеостанциях Горки, Славгород и Полесская - 15 метров в секунду и в Солигорске - 18 метров в секунду. Во время метели видимость на дорогах упала до 200 - 500 метров.

– В течение ночи снегопады с ветром и метелями сохранятся, будьте осторожны на дорогах, - предупредили в Белгидромете, вынося «красный уровень» опасности на 9 января.

