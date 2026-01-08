В Индии начали тестировать первый водородный поезд 8.01.2026, 22:38

Поезд состоит из десяти вагонов.

Организация исследований, проектирования и стандартов начала первые испытания поезда на водородном топливе, сообщает газета The Indian Express со ссылкой на пресс-службу Северной железной дороги.

Тестовый запуск проходит на участке между городами Джинд и Сонипат (штат Харьяна). По информации газеты, в ходе испытаний специалисты определят тормозной путь поезда в экстренном режиме.

Индийский водородный поезд состоит из десяти вагонов, два из них головные общей мощностью 2400 кВт. Для обеспечения состава топливом в городе Джинд построили специальный завод, производящий водород методом электролиза.

Главной особенностью технологии является полная экологичность: единственным продуктом выброса двигателя является водяной пар, что обеспечивает минимальный уровень выбросов углекислого газа. На данный момент подобные поезда курсируют в Германии, Швеции, Японии и Китае.

