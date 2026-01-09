закрыть
Ракетная атака на РФ: Белгород охватил блэкаут

В Орле — перебои со светом и теплом.

Белгород и близлежащие поселки охватил блэкаут после ракетной атаки, сообщают об ударе по подстанциям и ТЭЦ. Такая же ситуация в Орле - местные пишут о взрывах в районе теплоэлектростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рос СМИ.

Удар по Белгороду

Местные паблики РФ пишут, что в Белгороде и Белгородском районе после воздушной тревоги и последующего ракетного удара наступил блэкаут. Были атакованы подстанции и ТЭЦ.

«Ракетный удар в Белгороде был нанесен по подстанции «Сторожевая», вероятно, также во время ракетного удара пострадали другие узлы энергоинфраструктуры - обесточен весь город», - пишет один из пабликов в Telegram.

Еще один из местных каналов сообщает, что была атакована ТЭЦ «Луч» в Белгороде.

«После ракетного удара по электроподстанции и ТЭЦ «Луч» в Белгороде свет также исчез в соседних населенных пунктах и в Шебекино», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ракетный обстрел Белгорода, повреждения инфраструктуры и блэкаут подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Предварительно, пострадавших нет. Есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», - написал он в своем Telegram-канале.

«Прилет» в Орел

В то же время ракеты добрались до российского Орла. Там также сообщают об атаке на теплоэлектростанцию - у россиян проблемы с электричеством и водоснабжением.

«В Орел в очередной раз прилетели хорошие ракеты. Быть добру. Сообщают о взрывах в районе ТЭЦ и проблемах со светом», - пишет один из проукраинских пабликов, комментируя кадры обстрела.

«В Орле проблемы со светом и водой, под атакой местная ТЭЦ», - сообщает местный российский Telegram-канал.

Следует отметить, ТЭЦ в Белгороде атакуют не впервые. Об обстреле Белгорода сообщалось 10 декабря - тогда город тоже остался без света после прилета ракет.

Та же ситуация с Орлом - в ноябре в городе прогремели взрывы после извещений об угрозе ракет и дронов. Это произошло 13 числа. Чуть раньше, 5 ноября, в Орле тоже было громко. Местные писали в пабликах, что от взрывов «затряслись стены в домах».

