9 января 2026, пятница, 9:29
Трамп заявил о поддержке законопроекта об «адских санкциях» против РФ

2
  • 9.01.2026, 8:55
  • 2,316
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Но все же есть условие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он поддерживает законопроект о санкциях против РФ, разработанный законодателями. Но для поддержки все же есть условие.

Об этом сообщает Fox News.

В ходе беседы ведущий напрямую спросил, поддерживает ли Трамп законопроект о санкциях. Ответ лидера США был таков:

«Я думаю, там 84 или 85 сенаторов хотят... Да (поддерживаю - ред.), но только если он будет подчинен мне. И знаете, я его поддерживаю», - сказал Трамп.

После журналист еще раз его спросил, поддерживает ли он законопроект, на что президент добавил:

«Я надеюсь, что нам не придется его применять. У нас уже есть серьезные санкции против России», заявил он.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что экономика России сейчас в очень плохом состоянии. При этом он отметил, что это более крупная и мощная страна с этой точки зрения в сравним с Украиной.

Напомним, в среду 7 января сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп дал «зеленый свет» двухпартийному законопроекту о санкциях против РФ.

