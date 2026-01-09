В США ИИ будет продлевать рецепты на лекарства 9.01.2026, 13:49

Правда, пока только в одном штате.

Штат Юта запустил пилотную программу, которая впервые в США позволяет системе искусственного интеллекта автоматически продлевать рецепты на лекарства. Речь идет о 190 распространенных препаратах, которые пациенты с хроническими заболеваниями принимают постоянно.

Об этом сообщает New Voice.

Препараты с высоким риском злоупотребления — в частности обезболивающие и лекарства для лечения СДВГ — в программу не входят. На старте одно продление рецепта будет стоить 4 доллара, но в дальнейшем услугу планируют либо покрывать страховкой, либо предлагать за годовую плату.

Проект Юта реализует вместе со стартапом Doctronic, который работает в сфере медицинских технологий и появился в 2023 году. Компания разрабатывает ИИ-инструменты для автоматизации части работы врачей. Среди них — чатбот, который предоставляет бесплатные медицинские консультации и готовит заметки для врачей после общения с пациентами.

Цель таких решений — упростить доступ к медицинской помощи, уменьшить расходы и снизить нагрузку на медработников. Искусственный интеллект в медицине уже активно используют в США. По данным отчета OpenAI, 46% американских медсестер пользуются такими инструментами еженедельно, а семь из десяти разговоров с медицинскими чатботами происходят вне обычного графика работы клиник.

Решения ИИ-системы Doctronic в 99,2% случаев совпадали с решениями врачей. При этом система будет нести такую же ответственность, как и врач, в случае возможных исков о медицинской ошибке.

В то же время специалисты предостерегают, что искусственный интеллект не является безошибочным. В медицине даже незначительная ошибка может иметь серьезные последствия — например, если система не учтет взаимодействие лекарств или важные особенности состояния пациента. Также ИИ может быть уязвимым к манипуляциям, что создает риски, в частности для людей с зависимостями.

Отдельно обращают внимание на проблему предвзятости. По данным Financial Times, некоторые медицинские ИИ-системы могут занижать серьезность жалоб женщин или использовать стереотипы в отношении отдельных расовых и этнических групп при постановке диагнозов.

Сейчас Юта является единственным штатом с такой программой, однако Doctronic ведет переговоры о ее запуске в Техасе, Аризоне и Миссури, а также рассматривает возможность получения разрешения на работу по всей стране.

Юридический вопрос остается открытым. Штаты сами определяют правила медицинской практики на своей территории, поэтому продление рецептов может регулироваться на местном уровне. В то же время медицинские устройства с использованием ИИ подпадают под контроль Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), которое сейчас пересматривает подходы к регулированию искусственного интеллекта в медицине.

