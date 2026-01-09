Ученые представили робота-бармена 1 9.01.2026, 16:05

Фото: AI Barmen

Он готовит коктейли, которые вам по вкусу.

На CES 2026 представили AI Barmen — робота-бармена, который помнит предпочтения гостей, готовит коктейли и помогает решать проблему нехватки персонала.

Об этом пишет New Voice.

Система работает автономно и может быть установлена почти в любом месте — в барах, ресторанах, отелях, аэропортах или на мероприятиях. Робот сочетает механический манипулятор с искусственным интеллектом, который подбирает напитки по истории заказов пользователя. Гости могут оставаться анонимными или позволить роботу запоминать их предпочтения в разных заведениях и даже странах. Это позволяет получать одинаково качественный персонализированный коктейль в любом месте, где установлен AI Barmen.

Робот самостоятельно смешивает широкий спектр коктейлей с высокой точностью и следит за запасами, что уменьшает расходы и делает учет более точным. Для работы нужна только стандартная розетка — постоянное подключение к воде не требуется.

По словам Дмитрия Пурияева, соучредителя AI Barmen, «мой опыт в робототехнике и автоматизации показал, насколько технологии могут оптимизировать сложные процессы. С AI Barmen мы переносим инновации в искусство приготовления коктейлей, создавая продукт, который эффективен и одновременно интересен».

Система может создавать тысячи комбинаций напитков, включая рецепты, которые придумывают сами пользователи. Сохраненные рецепты любой AI Barmen может воспроизвести точно так же, что трудно сделать в традиционном баре.

Соучредитель Алекс Снесарев отметил, что популярность системы превысила ожидания:

«Везде, где мы устанавливали AI Barmen, сначала люди интересуются роботом, а потом возвращаются за новым коктейлем, потому что им понравился напиток.»

Он добавил, что успех системы не только в новизне:

«Мы были приятно удивлены, насколько робот заинтересовал людей, потому что, в отличие от других решений в сфере робототехники для еды, мы не стремимся развлекать движениями манипулятора.»

Интерфейс включает элементы геймификации: значки, достижения и миссии по открытию коктейлей в разных локациях. Это помогает поддерживать интерес пользователей без театральных движений робота.

В течение следующих шести месяцев планируется изготовить 90 единиц AI Barmen для баров, отелей, свадеб и других мероприятий. Основатели убеждены, что практическая робототехника, а не развлекательные роботы, будет определять следующий этап автоматизации в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com