10 января 2026, суббота, 0:05
Kawasaki готовит к выпуску водородного робо-коня

7
  • 9.01.2026, 17:57
  • 4,980
Kawasaki готовит к выпуску водородного робо-коня

Фантастика становится реальностью.

Компания Kawasaki официально объявила, что ее четвероногий водородный вездеход Corleo идет в серию. Более того, увидеть его вживую можно будет уже через четыре года, пишет New Voice.

Японцы создали отдельное подразделение Safe Adventure Business Development Team с конкретной целью: выпустить робо-коня «на пастбище» для посетителей выставки Expo 2030 в Эр-Рияде. А уже с 2035 года планируют начать полноценные продажи для частных клиентов.

Пока инженеры собирают прототипы, Kawasaki готовит симулятор. Уже в 2027 году обещают выпустить систему, которая позволит почувствовать управление четвероногой машиной. Данные, полученные при разработке физического Corleo (3D-модели, физика движения), планируют передать разработчикам игр и в киберспорт.

Corleo — это попытка совместить технологии мотоциклов с робототехникой там, где колеса бессильны. Он создан для горного бездорожья, скал и переправ через реки.

Работает интуитивно — всадник должен смещать вес тела, как при езде на настоящей лошади, но без вожжей. «Сердцем» аппарата станет 150-кубовый водородный двигатель. Он генерирует электричество для ног-манипуляторов. Водородные баллоны обеспечивают тихую работу и экологичность. ИИ будет отвечать за то, чтобы робот не споткнулся на камнях и держал равновесие.

Пока неизвестно, сколько будет стоить это чудо техники, но статус проекта явно изменился с «очередной странный концепт» на «реальная технология будущего».

Фото: Expo 2025, Osaka-Kansai, Kawasaki
