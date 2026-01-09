Таинственный покупатель приобрел руины дворца Пабло Эскобара 2 9.01.2026, 19:11

3,870

Развалины хранят репутацию места с возможными тайниками наркобарона.

Заброшенный особняк, когда-то принадлежавший печально известному наркобарону Пабло Эскобару, был продан на аукционе анонимному покупателю. От дворца Эскобара остались только стены, но считается, что в нем могут быть тайники с деньгами.

Когда-то поместье Эскобара, которое он назвал в честь своей дочери Мануэлы, охраняли 120 боевиков, но в 1993 году группировка «Лос Пепес», состоящая из бывших соратников Эскобара и финансируемая конкурирующим картелем «Кали», взорвала 200 кг тротила на территории поместья. С того момента дворец пришел в запустение, но все равно привлекал туристов, пишет The Sun.

Этот особняк когда-то был жемчужиной империи Пабло Эскобара. Обширное поместье расположено на искусственном озере в курортном городе Гуатапе, к востоку от Медельина.

Несмотря на то, что особняк десятилетиями лежал в руинах, он продолжает ежегодно привлекать миллионы любопытных туристов, стремящихся хотя бы мельком увидеть то, что осталось от крепости наркобарона.

К тому же считается, что даже в развалинах остаются нетронутыми тайники с деньгами и кокаином. Согласно городской легенде, двойные стены специально были спроектированы, чтобы Эскобар мог прятать в них наличные и оружие.

Пабло Эскобар, которого прозвали «Королем кокаина» был лидером Медельинского наркокартеля, известного тем, что поставлял в США контрабандой более 80 процентов всего кокаина.

За время своего правления он скопил огромное состояние, исчисляемое миллиардами, и не останавливался ни перед чем, чтобы защитить свой бизнес по торговле наркотиками.

Считается, что на пике своего могущества он был седьмым самым богатым человеком в мире.

Эскобар заказал строительство особняка в конце 1980-х годов и назвал его в честь своей дочери Мануэлы.

Это задумывалось как подарок на ее 15-летие, но официально, Мануэла так и не получила свой подарок. В период своего расцвета Ла-Мануэла охранялась 120 боевиками.

Даже после взрыва, организованного «Лос Пепес» часть имения еще узнаваема: бассейн, футбольное поле, которое одновременно служило вертолетной площадкой, дом дворецкого и здание, использовавшееся как бар-ресторан, в значительной степени сохранились в первозданном виде.

После смерти Эскобара в 1993 году его садовник Уильям Дуке ухаживал за территорией поместья Ла Мануэла в течение 30 лет, пока его, наконец, не выселили в 2019 году .

Инвесторы на протяжении многих лет проявляли интерес к этому поместью, привлеченные его мрачной историей и огромным туристическим потенциалом.

Теперь анонимному покупателю предстоит решить судьбу особняка.

Колумбийское агентство по возвращению активов подтвердило, что дворец Эскобара сменил владельца.

Правительственная организация SAE, управляющая активами, конфискованными у организованной преступности, подтвердила продажу после публичного аукциона.

Начальная цена составляла чуть более 10 миллионов долларов, но в ходе торгов цена выросла вдвое.

Президент SAE Амелия Перес Парра заявила: «Знаменитая собственность, некогда принадлежавшая Пабло Эскобару, продана. Каждый актив, который нам удается вернуть и продать, представляет собой победу государства над преступностью. То, что раньше приобреталось на деньги от наркоторговли, теперь превращается в легальные ресурсы, приносящие пользу колумбийцам».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com