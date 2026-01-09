Возле минской ратуши образовался гигантский сугроб 9.01.2026, 20:15

4,522

Видеофакт.

Правда, это заслуга не самого циклона «Улли», а белорусов с лопатами, которые сегодня как следует поработали. Как пишет издание «Онлайнер», горожане решили помочь коммунальщикам и заодно повеселиться во время снегопада, устроив возле ратуши настоящую гору снега.

Напомним, к Беларуси вечером 8 января приблизился циклон «Улли», принеся обильный снег и сильный ветер. Под удар попала энергоинфраструктура, были обесточены некоторые дома. В стране есть районы, где уровень снежного покрова уже выше 30 см.

