Возле минской ратуши образовался гигантский сугроб

  • 9.01.2026, 20:15
  • 4,522
Видеофакт.

Правда, это заслуга не самого циклона «Улли», а белорусов с лопатами, которые сегодня как следует поработали. Как пишет издание «Онлайнер», горожане решили помочь коммунальщикам и заодно повеселиться во время снегопада, устроив возле ратуши настоящую гору снега.

Напомним, к Беларуси вечером 8 января приблизился циклон «Улли», принеся обильный снег и сильный ветер. Под удар попала энергоинфраструктура, были обесточены некоторые дома. В стране есть районы, где уровень снежного покрова уже выше 30 см.

