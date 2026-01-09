У PandaDoc новый генеральный директор 9.01.2026, 23:07

Белорусская компания готовит крупные обновления с акцентом на ИИ и автоматизацию.

Компания PandaDoc объявила, что сооснователь и генеральный директор стартапа Никита Микадо перешел на позицию директора по продукту. Теперь он будет заниматься продуктовой стратегией и «дорожными картами», но останется в совете директоров, пишет Devby.

Сам Микадо объяснил перестановку тем, что стартап растет. Говорит, что в новом качестве он принесет больше пользы и сможет вывести продукт на новый уровень.

Должность генерального директора (СЕО) компании теперь занял Кит Рабкин. Он пришел в PandaDoc более 3 лет назад в качестве директора по доходам, а позже стал президентом. По словам Никиты Микадо, Рабкин понимает клиентов, бизнес и культуру стартапа и сыграл ключевую роль в его устройстве. В новой роли Рабкин будет отвечать за функционирование компании, рост и долгосрочную стратегию.

Сооснователь Сергей Борисюк остается техническим директором PandaDoc.

В 2026 году компания готовит крупные продуктовые обновления с акцентом на автоматизацию, искусственный интеллект и работу с документами для растущего бизнеса.

