Трамп рассматривает выплату по $100 тысяч каждому жителю Гренландии 9.01.2026, 23:37

Белый дом обсуждает прямые компенсации, чтобы склонить остров к разрыву с Данией.

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает идею присоединения Гренландии к США, которая все больше приобретает вид попытки финансово поощрить местных жителей. Как сообщает Reuters, американские чиновники обсуждали возможность единовременных выплат населению острова, чтобы склонить его к выходу из состава Дании и, возможно, присоединению к Соединённым Штатам.

Конкретные суммы и схема выплат пока не определены, но, по данным источников Reuters, речь шла о выплатах от 10 до 100 тысяч долларов на человека. Такой подход рассматривается как один из вариантов «покупки» Гренландии, где проживает около 57 тысяч человек.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил конгрессменам, что Трамп действительно заинтересован в покупке острова, а жесткая риторика используется как средство давления на Данию с целью начала переговоров на этот счет.

В Белом доме обсуждаются различные сценарии присоединения Гренландии, в том числе и силовой. Пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Левитт отметила, что президент и его команда рассматривают весь спектр возможностей для достижения этой внешнеполитической цели, и использование вооруженных сил США теоретически тоже не исключается.

Вместе с тем Reuters подчеркивает, что идея прямых выплат может выглядеть слишком меркантильной и даже оскорбительной для гренландцев. Население острова давно обсуждает свою экономическую зависимость от Дании и часто выражает желание полной независимости.

Согласно опросу 2025 года, 56% жителей были готовы поддержать независимость, а 28% выступали против. При этом 85% опрошенных заявили, что не хотят, чтобы Гренландия стала частью США.

Комментируя обращение Reuters относительно обсуждений «покупки» острова и возможных выплат его жителям, Белый дом ограничился ссылками на прежние заявления Левитт и Рубио.

