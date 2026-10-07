Россияне опозорились с «беспилотным» танком 15 7.10.2026, 16:48

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фото: censor.net

Им почему-то управляют трое военных в шлемах.

Российская пропаганда продемонстрировала якобы рабочий образец беспилотного танка «Штурм», созданного на базе Т-90.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», кадры испытаний машины показали по российскому телевидению, после чего их начали распространять российские Z-блогеры.

«Работа танка полностью автоматизирована, а экипаж из трех человек управляет машиной дистанционно», — написал российский Z-блогер Алексей Живов.

На обнародованных кадрах демонстрируются движение и стрельба машины, а также трое военных, которых представляют как операторов комплекса.

При этом российская пропаганда называет «Штурм» беспилотным и утверждает, что экипаж управляет им дистанционно. Почему при таком дистанционном управлении все трое операторов сидят в танковых шлемофонах, авторы сюжета не объясняют.

«Штурм» позиционируется россиянами как роботизированный штурмовой комплекс на танковом шасси. Насколько продемонстрированная машина действительно способна автономно или дистанционно выполнять боевые задачи, по обнародованному видео установить невозможно.

Россияне показали беспилотный танк "Штурм" на базе Т-90, которым почему-то управляют три человека в шлемах. ВИДЕО

Российская пропаганда продемонстрировала комплекс "Штурм" на базе танка Т-90, который называют беспилотным. Заявляется, что машиной дистанционно управляет экипаж из трех человек.

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