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Минчанин открыл «островок прошлого» перед входом в Академию Наук

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  • 7.10.2026, 17:06
  • 3,532
Минчанин открыл «островок прошлого» перед входом в Академию Наук

Уникальное фото середины прошлого века.

Оказывается, еще 70 лет назад ландшафт центральной части Минска сильно отличался от современного. Пользователь Threads рассказал и показал, как выглядела местность в районе Академии Наук.

«Раскрасил и вытянул качество редкого фото Минска начала 50-х годов прошлого века, — пишет он. — Это не монтаж: при выравнивании проспекта грунт перед Академией Наук срезали на несколько метров, и старый деревянный дом реально какое-то время возвышался на горе земли прямо перед входом.

Пользователи соцсети назвали дом на горе, изображенный на фото «островком прошлого» и обратили внимание на то, каким зеленым был центр Минска.

Автором снимка является Виталий Купчинов — фотолюбитель и коллекционер, автор уникальных исторических архивных снимков Минска 1940-х — 1950-х годов.

Его детальные городские фотографии часто публикуются в историко-краеведческих сообществах столицы Беларуси.

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