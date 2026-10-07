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Почему китайские родители не хотят второго ребенка

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  • 7.10.2026, 16:58
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Почему китайские родители не хотят второго ребенка
иллюстративное фото

Одна из главных причин — высокая цена материнства.

Власти Китая пытаются заставить население рожать больше, но большинство семей не готово заводить даже второго ребенка. Причины связаны не только с деньгами, но и с огромной нагрузкой на родителей, особенно на женщин, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

После отмены политики «одна семья — один ребенок» в 2015 году власти разрешили иметь двоих детей, а в 2021-м — троих. Однако ожидаемого роста рождаемости так и не произошло. Средняя китайская семья теперь имеет всего одного ребенка.

Одна из главных причин — высокая цена материнства. Женщины рискуют карьерой после рождения ребенка, а работодатели нередко предпочитают нанимать мужчин или женщин, у которых уже есть дети. Формально декретные гарантии существуют, но на практике воспользоваться ими удается далеко не всем.

Серьезные проблемы возникают и в больницах. Родители сталкиваются с коррупцией, а женщинам часто практически не дают участвовать в решениях о родах. Доля кесаревых сечений в Китае достигала 44,5% в 2020 году.

После родов давление только растет. Молодая семья часто вынуждена жить вместе с родителями или свекрами, а женщина должна месяцами соблюдать традицию послеродового затворничества.

«Беременность, роды и восстановление после родов» сами по себе становятся причиной остановиться на одном ребенке», — пишет издание.

Даже суррогатное материнство, официально запрещенное в Китае, процветает на нелегальном рынке. «Китайские пары готовы на все ради ребенка», — говорится в статье. Но проходить через этот путь второй раз большинство семей не хочет.

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