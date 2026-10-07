Леонид Судаленко: Становится очевидным важное изменение в Беларуси 1 7.10.2026, 16:57

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Леонид Судаленко

Достойный труд измеряется не только цифрами в расчетном листке.

Во Всемирный день действий за достойный труд, который отмечается 7 октября, юрист Ассоциации Salidarnast Леонид Судаленко в разговоре с «Салiдарнасцю» объяснил, почему за последние годы работники в стране стали еще более зависимыми от власти.

– Этот день – хороший повод посмотреть не только на размер зарплаты или условия на рабочем месте. Достойный труд – это еще и возможность свободно выбирать работу, защищать свои интересы, объединяться с другими работниками и не бояться потерять работу из-за своих взглядов. Что осталось от этих гарантий сегодня?

Контрактная система, которая сегодня существует в стране, ставит человека в более зависимое положение, чем бессрочные трудовые отношения. Работник может годами работать на одном предприятии, выполнять одну и ту же постоянную работу, но все равно помнит: наступит дата окончания контракта, и наниматель может его не продлить.

Это особенно чувствительно там, где нанимателем фактически является государство. Так появляется очень простой механизм лояльности. Не обязательно увольнять человека сегодня, иногда достаточно дать ему понять: скоро заканчивается контракт.

При этом Международная организация труда (МОТ) обращала внимание и на ограничения возможности работника по собственной инициативе прекратить некоторые срочные трудовые отношения. Вопрос здесь шире юридических формулировок: насколько свободен работник, если наниматель может не продлить с ним отношения, а возможности самого работника выйти из них ограничены?

Еще одна особенность нынешнего режима – многолетняя борьба государства с так называемым «тунеядством». Государство определяет, достаточно ли человек участвует в экономике, и связывает этот статус, в частности, с оплатой коммунальных услуг. Получается странная логика, когда человек, например, потерял работу либо не может ее найти.

Но вместо вопроса: почему человек остался без работы, и нужна ли ему помощь? – государство задает другой: почему ты не работаешь? Право на труд постепенно превращается в обязанность доказать государству свою экономическую полезность.

После президентских выборов 2020 года рабочее место для многих перестало быть пространством, отделенным от политической позиции человека. Участие в забастовках и протестах, публичная гражданская позиция, деятельность независимых профсоюзов могли иметь последствия далеко за пределами обычного трудового спора.

Особенно серьезным ударом стала ликвидация независимых профсоюзов. МОТ продолжает рассматривать положение со свободой объединения в Беларуси в специальном порядке. После запрета независимых профсоюзов в Беларуси работники фактически лишены возможности легально создавать и выбирать независимые от государства организации для своего представительства.

Еще несколько лет назад можно было спорить о регистрации независимых профсоюзов, условиях их деятельности, коллективных договорах, теперь же вопрос стоит гораздо жестче. МОТ фиксировала аресты и уголовное преследование независимых профсоюзных лидеров и активистов. В 2022 году Административный совет МОТ призвал Беларусь освободить профсоюзных лидеров и членов профсоюзов, задержанных в связи с осуществлением ими гражданских свобод и законной профсоюзной деятельностью.

В ноябре 2025 года МОТ, отмечая освобождение профсоюзных лидеров Александра Ярошука и Геннадия Федынича, вновь заявила, что власть не представила новой информации о выполнении ключевых рекомендаций Комиссии по расследованию. Получается принципиально новая ситуация: речь уже не только о том, насколько эффективно профсоюз может защищать работника, а о самой возможности существования независимого профсоюза.

Когда говорят о достойном труде, разговор часто сводят к зарплате, размер которой имеет значение. Но достойный труд – это еще и достоинство самого работника, возможность выбирать, где работать, возможность уйти от нанимателя и не опасаться непродления контракта из-за своих взглядов. Возможность объединиться с коллегами в независимый профсоюз, возможность не оказаться из-за потери работы в государственном списке «не занятых в экономике».

Если посмотреть на картину целиком, становится очевидным важное изменение. Контрактная система и борьба с «тунеядством» существовали и раньше, они делали работника зависимым прежде всего экономически и административно. После 2020 года к этому добавился новый фактор — резкое сужение пространства для независимой коллективной защиты работников.

В 2022 году были ликвидированы независимые профсоюзные структуры, и в отношении Беларуси был применен 33-й параграф Устава МОТ (введение экономических и иных мер, направленных на то, чтобы правительство Беларуси выполняло свои международные обязательства в области соблюдения прав трудящихся – С.).

В 2025-2026 годах надзорные органы МОТ продолжали рассматривать ситуацию, в том числе указывая на отсутствие условий для полноценного независимого представительства работников. Поэтому достойный труд измеряется не только цифрами в расчетном листке.

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