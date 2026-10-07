Казахстан прощается с Россией 5 7.10.2026, 17:30

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Страна прошла путь от лагерей ГУЛАГа до независимого государства.

Караганда сегодня известна как один из крупнейших угольных центров Казахстана. Но за промышленным богатством этого региона стоит история ГУЛАГа, массовых депортаций и насильственной индустриализации, начатой советской властью, пишет The New World (перевод — сайт Charter97.org).

В конце 1920-х годов в холодной казахстанской степи практически не было желающих работать на угольных шахтах. Проблему решил ГУЛАГ. В 1930 году здесь создали Карагандинский исправительно-трудовой лагерь, или Карлаг, куда отправляли политических заключенных, крестьян, представителей «неблагонадежных» народов и других репрессированных.

К 1940 году территория Карлага достигла примерно 17 тысяч квадратных километров, а число заключенных — 65 тысяч. Именно их труд использовали для строительства шахт и промышленной инфраструктуры, вокруг которой выросла Караганда.

«Советская судебная система внезапно создала огромный резерв рабочей силы, у которой практически не было выбора», — говорится в воспоминаниях об этом периоде.

При этом Казахстан заплатил за советскую индустриализацию не только принудительным трудом. Коллективизация разрушила традиционный кочевой уклад, а голод 1930-х годов привел к катастрофическому сокращению населения. В 1926 году в Казахстане жили 3,6 млн человек, а к 1939-му — уже около 2,3 млн.

Советские власти одновременно вытесняли казахскую культуру и уничтожали национальную интеллигенцию.

Сегодня Казахстан — независимое государство, а Караганда остается символом эпохи, когда Москва превращала ресурсы республики в топливо для собственной промышленной мощи. Россия давно потеряла политический контроль над Казахстаном, но след советского прошлого здесь никуда не исчез.

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