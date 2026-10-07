закрыть
7 октября 2026, среда, 23:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы ответили на российское хамство

21
  • 7.10.2026, 17:55
  • 7,984
Белорусы ответили на российское хамство
Иллюстрационное фото

Наши соотечественники подозревают, что у соседей серьезные проблемы с логикой.

Гражданин РФ возмутился тем, что на белорусском сайте цены указаны в наших рублях. Скриншот комментария россиянина опубликовал в соцсети Threads один из сотрудников популярного скидочного портала.

«Постоянно находятся те, кто пишет такие комментарии, — пишет он. — Мы снимаем обзоры, новинки, скидки в магазинах и так далее.

Я даже не знаю, как комментировать. Ну, наверное, если в начале видео показан духовой шкаф за 250 рублей. Явно же не российских. Во—вторых, всегда можно перейти на аккаунт и посмотреть, что там указано «Беларусь». В-третьих, под видео пишем «Минск». Я не могу, уже крик души».

Автор поста опубликовал скриншот комментария россиянина.

«От лица всех россиян: когда вы начнете говорить в начале видео, что цены указаны в белорусских рублях?»

Белорусы ответили на хамство россиянина и вспомнили о многих привычках и стереотипах поведения, свойственных его соотечественникам. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— Я вот не понимаю, почему россияне до белорусских рублей докапываются? Я сомневаюсь, что американец будет предъявлять австралийцу или канадцу за то, что он не уточнил бы что цена указана в канадских или австралийских долларах.

— Необучаемые хамы с манией величия.

— С одной стороны, не хочется на это хамство внимания обращать, но их же надо как щенков тыкать в их г…, иначе это не прекратится.

— Смотришь на товар, смотришь на ценник. Если он очень низкий, для данного товара, значит это в белорусских рублях. За логику же не штрафуют.

— То есть цена нового шкафа 250 рублей никак не заставляет лиц всех россиян сомневаться в том, что рубль российский?

— Что поделаешь, если адекватные россияне в России не живут и в Беларусь не ездят?

— Хамы и высокомерные неучи с кучей комплексов.

Написать комментарий 21

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип