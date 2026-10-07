Белорусы ответили на российское хамство 21 7.10.2026, 17:55

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Иллюстрационное фото

Наши соотечественники подозревают, что у соседей серьезные проблемы с логикой.

Гражданин РФ возмутился тем, что на белорусском сайте цены указаны в наших рублях. Скриншот комментария россиянина опубликовал в соцсети Threads один из сотрудников популярного скидочного портала.

«Постоянно находятся те, кто пишет такие комментарии, — пишет он. — Мы снимаем обзоры, новинки, скидки в магазинах и так далее.

Я даже не знаю, как комментировать. Ну, наверное, если в начале видео показан духовой шкаф за 250 рублей. Явно же не российских. Во—вторых, всегда можно перейти на аккаунт и посмотреть, что там указано «Беларусь». В-третьих, под видео пишем «Минск». Я не могу, уже крик души».

Автор поста опубликовал скриншот комментария россиянина.

«От лица всех россиян: когда вы начнете говорить в начале видео, что цены указаны в белорусских рублях?»

Белорусы ответили на хамство россиянина и вспомнили о многих привычках и стереотипах поведения, свойственных его соотечественникам. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— Я вот не понимаю, почему россияне до белорусских рублей докапываются? Я сомневаюсь, что американец будет предъявлять австралийцу или канадцу за то, что он не уточнил бы что цена указана в канадских или австралийских долларах.

— Необучаемые хамы с манией величия.

— С одной стороны, не хочется на это хамство внимания обращать, но их же надо как щенков тыкать в их г…, иначе это не прекратится.

— Смотришь на товар, смотришь на ценник. Если он очень низкий, для данного товара, значит это в белорусских рублях. За логику же не штрафуют.

— То есть цена нового шкафа 250 рублей никак не заставляет лиц всех россиян сомневаться в том, что рубль российский?

— Что поделаешь, если адекватные россияне в России не живут и в Беларусь не ездят?

— Хамы и высокомерные неучи с кучей комплексов.

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