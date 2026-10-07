WSJ: Уоррен Баффет смотрит по вечерам шоу «Узбекистан ищет таланты» 7.10.2026, 18:23

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УОРРЕН БАФФЕТ

ФОТО: BLOOMBERG

96-летний «Оракул из Омахи» любит проводить время за просмотром YouTube.

Бывший председатель совета директоров американского холдинга Berkshire Hathaway, инвестор Уоррен Баффетт после ухода с должности полюбил проводить вечера за просмотром видео на YouTube. Об это пишет The Wall Street Journal.

Как рассказали газете друзья Баффета, почти каждый вечер 96-летний инвестор смотрит ролики на большом телевизоре, сидя в кресле в своем доме в Омахе, Небраска. По их словам, он любит смотреть совершенно разный контент: от видео с актрисой Гленн Клоуз до рекламы 1950-х годов, выступления незнакомых людей и материалы Berkshire Hathaway, которую он возглавлял до 2026 года.

Близкая подруга Баффета Шэрон Осберг заявила, что у него «очень широкий кругозор». Когда Осберг посетила дом инвестора в Омахе в августе, они вместе провели несколько часов за просмотром YouTube. По ее словам, они посмотрели документальный фильм о политике Рое Коне и эпизоды узбекской версии шоу «Америка ищет таланты» — «O'zbekiston Got Talent».

Друзья Баффета уточнили, что просматриваемый им контент почти никогда не связан с инвестициями или финансами. Чаще всего видео посвящены его многолетним увлечениям: сериалам, железной дороге, Небраске, ранними выступлениями Фрэнка Синатры 1930-х годов.

При этом близкие инвестора отметили, что Баффет также любит смотреть телевизор. По их словам, если вечера он проводит за YouTube, его утро посвящено просмотру телеканала CNBC. Еще один любимый канал Баффета — Turner Classic Movies, на котором транслируют классические художественные фильмы без рекламы. В частности, там часто показывают «12 разгневанных мужчин», который является давним фаворитом инвестора.

Сам Уоррен Баффет отказался комментировать WSJ свои привычки просмотра YouTube.

Уоррен Баффет занимает 10-е место в рейтинге миллиардеров Forbes, его состояние оценивается примерно в $143,6 млрд. Он — один из наиболее известных инвесторов в мире, широко известен под прозвищем «Оракул из Омахи».

Баффет руководил Berkshire Hathaway в качестве председателя с 1970 года, однако 18 сентября 2026 года оставил этот пост, став председателем-эмеритом (почетный титул) и сохранив место в совете директоров. Новым председателем компании стал его сын Говард Баффет.

Berkshire Hathaway — крупный американский холдинг, владеющий компаниями и долями в различных отраслях, включая страхование, энергетику, промышленность и потребительский сектор.

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