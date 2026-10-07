Армия Литвы получила от США первую партию дальнобойных беспилотников

Армия Литвы получила от США первую партию дальнобойных беспилотников2
- 7.10.2026, 18:14
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Речь идет о дронах Switchblade 600.
Литва получила первую партию ударных беспилотников Switchblade 600 от Соединенных Штатов. Министерство обороны Литвы сообщило об этом 7 октября в соцсети X, отметив, что новая система расширяет возможности страны в высокоточном поражении бронированных целей на больших расстояниях.
Контракт на закупку беспилотников Switchblade 300 и 600 был подписан 22 декабря 2022 года, стоимость госзакупки составила около €45 млн.
Беспилотник Switchblade 600 способен находиться в воздухе около 40 минут и имеет дальность полета более 40 км. По данным Defence Blog, c использованием дополнительных ретрансляторов эта дистанция может увеличиваться до 90 км.
Вместе с беспилотниками Литва получила пусковые установки, системы управления, тренажер для обучения операторов и инструменты для технического обслуживания.
На фоне поставок беспилотников президент США Дональд Трамп заявил 5 октября, что рассмотрит просьбу Литвы о размещении американской военной базы на ее территории. На следующий день после этого заявления парламент Литвы в первом чтении поддержал поправку к Конституции, которая отменяет запрет на размещение ядерного оружия в стране.