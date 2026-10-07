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Украина получит от ЕС новый пакет помощи

  • 7.10.2026, 17:49
Украина получит от ЕС новый пакет помощи
Иллюстрационное фото

Брюссель направит деньги на переоснащение украинской армии.

Европейская комиссия выделила Украине 1,24 миллиарда евро на переоснащение армии. Средства поступят из пакета кредитов на 90 миллиардов евро, рассчитанного на этот и следующий годы, сообщает «Белорусская служба Польского радио».

О выделении помощи сообщил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари.

«Средства будут направлены на закупку беспилотников, оборудования для перехвата дронов, боеприпасов для них, а также ракет украинского производства», — отметил он.

Уйвари подчеркнул, что поддержка обороноспособности Украины остается приоритетом для ЕС.

«Это финансирование поможет Украине удовлетворить насущные потребности на поле боя и усилить оборону от российских атак», — заявил представитель Еврокомиссии.

Общая сумма средств, доступных для передачи Украине в этом году, составляет 28 миллиардов евро. Более 15 миллиардов из них предназначены для военной поддержки, чуть менее 13 миллиардов — для обеспечения основных государственных услуг.

В Еврокомиссии также сообщили, что с 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну, Европейский союз и страны-члены ЕС оказали Украине поддержку на общую сумму более 220 миллиардов евро.

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