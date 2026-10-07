Украина получит от ЕС новый пакет помощи
- 7.10.2026, 17:49
Брюссель направит деньги на переоснащение украинской армии.
Европейская комиссия выделила Украине 1,24 миллиарда евро на переоснащение армии. Средства поступят из пакета кредитов на 90 миллиардов евро, рассчитанного на этот и следующий годы, сообщает «Белорусская служба Польского радио».
О выделении помощи сообщил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари.
«Средства будут направлены на закупку беспилотников, оборудования для перехвата дронов, боеприпасов для них, а также ракет украинского производства», — отметил он.
Уйвари подчеркнул, что поддержка обороноспособности Украины остается приоритетом для ЕС.
«Это финансирование поможет Украине удовлетворить насущные потребности на поле боя и усилить оборону от российских атак», — заявил представитель Еврокомиссии.
Общая сумма средств, доступных для передачи Украине в этом году, составляет 28 миллиардов евро. Более 15 миллиардов из них предназначены для военной поддержки, чуть менее 13 миллиардов — для обеспечения основных государственных услуг.
В Еврокомиссии также сообщили, что с 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну, Европейский союз и страны-члены ЕС оказали Украине поддержку на общую сумму более 220 миллиардов евро.