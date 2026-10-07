В Кремле заговорили о диалоге после испытания Францией новой ракеты 3 7.10.2026, 17:43

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Иллюстрационное фото

Париж посылает четкий сигнал.

Кремль оценивает испытания французской баллистической ракеты как «громкое и четкое послание». Об этом 7 октября заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков заявил, что Европа якобы одержима идеей милитаризации, в частности превращения экономического блока Евросоюза в военно-политический.

«То есть там теперь будут три измерения, насколько мы понимаем: экономическое, военное и военно-политическое. Это плохо, потому что они свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации с РФ», — сказал он, добавив, что это якобы «тупиковый путь» и что история показывает: ничего хорошего из этого не выйдет.

По словам Пескова, на фоне таких «агрессивных действий» Россия «начеку» и внимательно все отслеживает.

Он также упомянул о заявлениях Путина о том, что Россия на стратегическом уровне принимает «все необходимые меры» по обеспечению своей безопасности, но при этом «открыта для диалога».

«Считаем, что любые проблемы нужно решать не показательными пусками ракет, а диалогом», — подчеркнул Песков.

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