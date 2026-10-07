Украина готова к пяти форматам прекращения огня

Украина готова к пяти форматам прекращения огня2
- 7.10.2026, 18:40
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Киев ждет согласия Москвы.
Украина готова прорабатывать решения для достижения мира и прорабатывает с партнерами пять разных форматов прекращения огня.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.
В МИД Украины отметили, что речь идет о пяти разных форматах, о которых ранее упоминал министр иностранных дел Андрей Сибига.
Это наработка при участии украинской дипломатии, реалистичные и взаимовыгодные.
Украина прорабатывает пять основных направлений:
Полный и безусловный режим. Общее прекращение огня, на которое Украина согласилась еще в марте 2025 года. Это согласие остается в силе и ждет зеркального решения РФ.
Черноморский формат. Предложения безопасности мореплавания в Черном море, которые разрабатываются совместно с Турцией и Египтом.
Продовольственная безопасность в Черном море. Решение о сохранении и защите продовольственного экспорта при активной вовлечённости Индии.
Энергетический трек через Индию. Прекращение огня и ударов именно в области энергетической инфраструктуры, над которым активно работает индийская сторона.
Американское направление энергетического перемирия. Работа по прекращению огня в энергетике с участием США, которую обсуждали президент Украины Владимир Зеленский и лидер Дональд Трамп.
«Для танго нужны двое, поэтому нужно согласие российской стороны на эти модальности. Предложения, по нашему мнению, взаимовыгодны и реалистичны «, - подчеркнул Тихий.
МИД Украины призывает общество сознательно оценивать заявления о мирном процессе и не поддаваться на манипуляционные упреки.
«Мне кажется, что это просто цинизм и использование усталости людей в циничных своих политических целях зарабатывания баллов. Попытка переложить вину за продолжение войны с Москвы на Киев – это манипуляция», - отметил спикер МИД.
Напомним, ранее в Кремле заявили, что Индия готова полноценно приобщиться к урегулированию войны против Украины и внесет «посильный вклад» в этот процесс.
В то же время в Нью-Дели усиливают свою роль в дипломатических усилиях.