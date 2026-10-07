Это дитя – подарок Путину 4 Диана Макарова

7.10.2026, 19:14

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Фото: Getty Images

Диктатору его преподнесли такие же каннибалы, как и он сам.

И все вглядываются – живое дитя или нет? Ага, живое. Вон, обнимает дядю за шею. Опытный глаз это замечает.

Это фото дня. Сколько таких фото у нас есть – каждый день? А завтра будет день, и будут новые фото, еще страшнее предыдущих.

Это испуганное, возможно, контуженное дитя – подарок Путину. Это ему преподнесли такие же каннибалы, как и он сам.

Если вы вдруг ничего не знали о войне в Украине (ну, вдруг, ну, вдруг вы Рип Ван Винкль), то вот исчерпывающее объяснение. Война в Украине – это когда каннибалам преподносят в подарок испуганных, искалеченных украинских детей.

Диана Макарова, Facebook

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