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ВСУ второй раз в течение недели ударили по крупнейшему в России нефтяному хабу

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  • 7.10.2026, 19:33
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ВСУ второй раз в течение недели ударили по крупнейшему в России нефтяному хабу

Начался крупный пожар.

Вооруженные силы Украины второй раз в течение недели нанесли удар по ЛПДС «Самара» в Самарской области, утверждают мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+. По данным Exilenova+, на территории объекта после атаки начался крупный пожар, а дороги в расположенном рядом населенном пункте перекрыли. Каналы публикуют кадры с места происшествия. Официальных сообщений об ударе по станции пока не поступало.

ЛПДС «Самара» — крупнейший в России нефтяной транспортный и распределительный хаб, принадлежащий «Транснефти». Объект используется для приема, хранения и дальнейшей транспортировки нефти. Его площадь превышает 216 гектаров, а резервуарный парк включает 71 емкость общей вместимостью более 1,6 млн кубометров нефти.

На ЛПДС «Самара» сходятся четыре магистральных нефтепровода: «Альметьевск — Куйбышев», «Калтасинский — Куйбышев», «Нижневартовск — Курган — Куйбышев» и «Гурьев — Куйбышев». Через станцию для дальнейшей транспортировки поступает нефть из Западной Сибири, Татарстана, Оренбурга и Казахстана.

Первый удар по станции произошел в ночь на 2 октября. Тогда Самарскую область атаковали украинские беспилотники, а утром власти объявили ракетную опасность. Жителей региона призвали найти укрытия, а в Самаре временно остановили движение наземного общественного транспорта.

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