В Беларусь хотят привезти завод по производству асфальтобетона из России 2 7.10.2026, 19:53

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Для этого потребуется 11 рейсов еврофур для сборного груза и 33 рейса площадок.

Асфальтобетонный завод немецкого бренда хотят перевезти из России на Гомельщину. О поиске желающих заняться транспортировкой объявил гомельский трест, заметил «Флагшток».

Необычную закупку объявил гомельский Дорожно-строительный трест № 2 — это услуга по перевозке асфальтобетонного завода из российского Липецка. Адресом доставки указан Сыродский сельсовет в Калинковичском районе. Судя по всему, здесь планируют развернуть производство.

Речь идет об асфальтобетонном заводе в контейнерном исполнении Benninghoven ECO 2000, произведенном немецким машиностроительным брендом. В характеристиках сообщается, что модель серии ECO сочетает в себе высокую производительность, мобильность за счет контейнерной архитектуры и экологичность. Номинальная производительность завода — 160 тонн/час готовой асфальтобетонной смеси. В Липецке такие заводы предлагают в аренду и на продажу.

Чтобы перевезти завод в Гомельскую область, потребуется 11 рейсов еврофур для сборного груза и 33 рейса площадок, говорится в техническом задании.

В состав груза входят такие габаритные конструкции как приемный бункер, сушильный барабан, грохот (вибрационное сито), элеватор.

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