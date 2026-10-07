В Беларуси выпустят новую золотую монету

В Беларуси выпустят новую золотую монету3
- 7.10.2026, 18:49
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Ее номинал – 100 рублей.
В Беларуси выпустят новую золотую инвестиционную монету «Славянка».
В обращение она поступит 20 октября 2026-го, но купить ее сразу, скорее всего, не получится.
Дату начала продаж Нацбанк назовет отдельно.
Номинал монеты – 100 рублей, хотя ее реальная стоимость, конечно, будет намного выше.
«Славянку» изготовили из золота 999,9-й пробы, весит она 15,55 г. Тираж ограничили всего 1000 экземпляров.
На одной стороне – герб Беларуси, номинал, год выпуска, проба золота и масса. На другой – молодая женщина с ребенком на руках и две райские птицы.
Над композицией разместили название монеты – «Славянка «.
Как уточнили в Нацбанке, отчеканили ее на гомельском предприятии «Кристалл».
Добавим и то, что, несмотря на коллекционный и инвестиционный характер, «Славянка» официально считается платежным средством.
То есть теоретически ею можно расплатиться как обычными 100 рублями.