закрыть
7 октября 2026, среда, 23:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси выпустят новую золотую монету

3
  • 7.10.2026, 18:49
  • 2,146
В Беларуси выпустят новую золотую монету
Иллюстрационное фото

Ее номинал – 100 рублей.

В Беларуси выпустят новую золотую инвестиционную монету «Славянка».

В обращение она поступит 20 октября 2026-го, но купить ее сразу, скорее всего, не получится.

Дату начала продаж Нацбанк назовет отдельно.

Номинал монеты – 100 рублей, хотя ее реальная стоимость, конечно, будет намного выше.

«Славянку» изготовили из золота 999,9-й пробы, весит она 15,55 г. Тираж ограничили всего 1000 экземпляров.

На одной стороне – герб Беларуси, номинал, год выпуска, проба золота и масса. На другой – молодая женщина с ребенком на руках и две райские птицы.

Над композицией разместили название монеты – «Славянка «.

Как уточнили в Нацбанке, отчеканили ее на гомельском предприятии «Кристалл».

Добавим и то, что, несмотря на коллекционный и инвестиционный характер, «Славянка» официально считается платежным средством.

То есть теоретически ею можно расплатиться как обычными 100 рублями.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип