В Беларуси выпустят новую золотую монету 3 7.10.2026, 18:49

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Иллюстрационное фото

Ее номинал – 100 рублей.

В Беларуси выпустят новую золотую инвестиционную монету «Славянка».

В обращение она поступит 20 октября 2026-го, но купить ее сразу, скорее всего, не получится.

Дату начала продаж Нацбанк назовет отдельно.

Номинал монеты – 100 рублей, хотя ее реальная стоимость, конечно, будет намного выше.

«Славянку» изготовили из золота 999,9-й пробы, весит она 15,55 г. Тираж ограничили всего 1000 экземпляров.

На одной стороне – герб Беларуси, номинал, год выпуска, проба золота и масса. На другой – молодая женщина с ребенком на руках и две райские птицы.

Над композицией разместили название монеты – «Славянка «.

Как уточнили в Нацбанке, отчеканили ее на гомельском предприятии «Кристалл».

Добавим и то, что, несмотря на коллекционный и инвестиционный характер, «Славянка» официально считается платежным средством.

То есть теоретически ею можно расплатиться как обычными 100 рублями.

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