Илон Маск собирается запустить на орбиту миллион спутников 18 1.02.2026, 5:41

4,870

Проект предназначен для обеспечения работы систем ИИ.

Компания SpaceX Илона Маска обратилась к американским регуляторам с просьбой разрешить запуск одного миллиона спутников на околоземную орбиту. Эта масштабная сеть должна стать базой для обеспечения работы искусственного интеллекта, сообщает BBC.

В заявке, поданной в Федеральную комиссию по связи США, проект описывается как создание «орбитальных дата-центров». SpaceX утверждает, что это самый эффективный способ — как с финансовой, так и с энергетической точки зрения — удовлетворить стремительно растущий спрос на вычислительные мощности для ИИ.

По мнению компании, потребности в обработке данных растут так быстро, что наземные возможности уже не успевают за ними. К тому же перенос серверов на орбиту позиционируется как более экологичное решение: традиционные дата-центры на Земле — это огромные склады с компьютерами, которые потребляют колоссальное количество электричества и воды для охлаждения. Космические же аппараты будут работать на солнечной энергии.

Если план одобрят, количество спутников SpaceX на орбите вырастет многократно. Сейчас сеть Starlink, обеспечивающая интернет-связь, насчитывает около 10 тысяч аппаратов. Проект «орбитальных дата-центров» предполагает запуск до миллиона спутников. Они будут находиться на низкой околоземной орбите на высоте от 500 до 2000 км.

SpaceX уже обвиняют в создании «пробок» в космосе из-за обилия спутников Starlink, но Илон Маск эти претензии отвергает. Комментируя новый план в своей соцсети X, он заявил: «Спутники будут находиться так далеко друг от друга, что их будет трудно увидеть. Космос огромен настолько, что это не поддается осмыслению».

В заявке не указаны конкретные сроки реализации проекта, но озвучены амбициозные цели: компания обещает обеспечить вычислительными мощностями «миллиарды пользователей» по всему миру.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com