Медведев провоцирует Трампа

Медведев провоцирует Трампа10
- 1.02.2026, 16:42
Экс-президент России заявил, что «никаких подлодок США россияне не нашли».
Россия не зафиксировала атомных субмарин, появление которых у российских берегов анонсировал президент США Дональд Трамп. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил пропагандистам ТАСС.
1 августа 2025 года глава Белого дома заявил, что Штаты разместят две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах» в ответ на «глупые и чрезвычайно провокационные» заявления Медведева.
27 октября, комментируя испытания российской ракеты «Буревестник», Трамп заявил, что ядерная американская субмарина сейчас находится недалеко от российского побережья.
По словам Медведева, Трамп — первый президент США, который реализует свою власть сообщениями в соцсетях.
«Можно иронизировать, что это непродуманно или эмоционально. Да, наверное, так и есть. Пару лодок хотел отправить куда-то, мы так их и не нашли», — отметил зампред Совбеза РФ.