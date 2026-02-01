закрыть
9 мая 2026, суббота, 17:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Медведев провоцирует Трампа

10
  • 1.02.2026, 16:42
  • 13,644
Медведев провоцирует Трампа

Экс-президент России заявил, что «никаких подлодок США россияне не нашли».

Россия не зафиксировала атомных субмарин, появление которых у российских берегов анонсировал президент США Дональд Трамп. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил пропагандистам ТАСС.

1 августа 2025 года глава Белого дома заявил, что Штаты разместят две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах» в ответ на «глупые и чрезвычайно провокационные» заявления Медведева.

27 октября, комментируя испытания российской ракеты «Буревестник», Трамп заявил, что ядерная американская субмарина сейчас находится недалеко от российского побережья.

По словам Медведева, Трамп — первый президент США, который реализует свою власть сообщениями в соцсетях.

«Можно иронизировать, что это непродуманно или эмоционально. Да, наверное, так и есть. Пару лодок хотел отправить куда-то, мы так их и не нашли», — отметил зампред Совбеза РФ.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров