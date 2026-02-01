закрыть
9 мая 2026, суббота, 23:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Чиновники принялись исполнять указание Лукашенко по температуре в квартирах

10
  • 1.02.2026, 22:35
  • 11,260
Чиновники принялись исполнять указание Лукашенко по температуре в квартирах

Батареи станут холоднее.

Лукашенко раскритиковал энергетиков после аварии на теплотрассе в Минске 19 января. Он предложил «давать немножко прохладнее теплоноситель» в батареи жилых домов. Министерство энергетики ответило, что приняло меры. В преддверии сильных морозов, которые этой ночью обещают синоптики замминистра Сергей Адаменко рассказал подробности в эфире госканала «Беларусь 1».

— Температура в сильные морозы в помещениях и в квартирах у граждан будет несколько снижена относительно того, что мы ранее практиковали. Но это все равно будут комфортные условия, и граждане должны относиться к этому с пониманием. Конечно, тепло будет — плюс 18 плюс градусов обязательно должно быть. Это социальные стандарты.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров