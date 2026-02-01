Чиновники принялись исполнять указание Лукашенко по температуре в квартирах 10 1.02.2026, 22:35

Батареи станут холоднее.

Лукашенко раскритиковал энергетиков после аварии на теплотрассе в Минске 19 января. Он предложил «давать немножко прохладнее теплоноситель» в батареи жилых домов. Министерство энергетики ответило, что приняло меры. В преддверии сильных морозов, которые этой ночью обещают синоптики замминистра Сергей Адаменко рассказал подробности в эфире госканала «Беларусь 1».

— Температура в сильные морозы в помещениях и в квартирах у граждан будет несколько снижена относительно того, что мы ранее практиковали. Но это все равно будут комфортные условия, и граждане должны относиться к этому с пониманием. Конечно, тепло будет — плюс 18 плюс градусов обязательно должно быть. Это социальные стандарты.

