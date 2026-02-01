Невзоров: Лукашенко не отмажется от трибунала 13 1.02.2026, 23:15

Лукашенко, считает, что для сохранения красоты женщинам нужно «взять лопату в руки и чистить снег». На это заявление белорусского диктатора отреагировал публицист Александр Невзоров:

— У Лукашенко хорошее чутье, и он понимает, что его при задержании с вместе Володей будут сильно бить. Поэтому Лукашенко заранее стелит соломку, включая дурака-агронома, надеясь, что аплуа старого и добродушного клоуна (но мы то помним 2020 год) отчасти избавит его от проблем с трибуналом. Но не проканает за слабоумного. Рыгорыч старается, но актерской школы у него нет. Даже дурачок из него не очень.

