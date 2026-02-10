18 мая 2026, понедельник, 1:58
Reuters: НАТО усилит военное присутствие в Арктике

  • 10.02.2026, 1:06
  • 1,706
В связи с активностью России и Китая.

НАТО в ближайшее время намерено начать операцию Arctic Sentry («Арктический часовой»), направленную на усиление наблюдения и повышение эффективности использования военных ресурсов альянса в Арктике, сообщает Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов, военного и источник, знакомый с ситуацией.

«Запуск миссии Arctic Sentry может состояться уже на этой неделе, когда министры обороны альянса соберутся в Брюсселе», — говорится в публикации.

Предполагается, что в регионе пройдут военные учения. Возможно, усилится воздушное и морское патрулирование, включая использование дронов. При этом основной акцент будет сделан на оптимизации существующих ресурсов альянса в регионе, заявили источники.

В электронном письме представителя НАТО агентству говорится, что «миссия станет частью усилий по укреплению сдерживания и обороны в связи с активностью России и растущим интересом Китая к Арктике».

Как сообщает агентство, НАТО начало планирование новой миссии в Арктике после переговоров в Давосе между президентом США Дональдом Трампом и генсеком альянса Марком Рютте. Обсуждение будущего Гренландии, автономной территории Дании, позволило снизить напряженность, возникшую из-за заявлений Трампа о стратегической важности острова для США.

По информации источников агентства, окончательное решение о формате миссии пока не принято. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО генерал ВВС США Алексус Гринкевич отметил, что процесс находится на завершающей стадии и ключевой брифинг должен состояться в ближайшие дни.

