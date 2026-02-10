Европейские эксперты назвали Трампа разрушителем мирового порядка

Дональд Трамп

Посол США при НАТО ответил им.

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности, главного европейского форума по вопросам обороны, заявили в новом докладе, что президент США Дональд Трамп способствует разрушению послевоенного международного порядка. Посол США при НАТО Мэттью Уитакер в ответ сравнил европейцев с «малыми детьми», зависящими от американцев, пишет The New York Times.

По мнению авторов доклада, эпоха, когда Европа могла полагаться на американский «зонтик безопасности», фактически завершилась. Система международного порядка, выстроенная после холодной войны, разрушается одновременно с двух сторон — под давлением России и на фоне постепенного отхода Вашингтона.

Россия в докладе названа «самой значимой и прямой угрозой» для Европы и стран НАТО. При этом, несмотря на тяжелые потери, санкции и давление извне, Кремль не демонстрирует готовности к компромиссам. Россия перестроила экономику под долгую войну: около 40% бюджета страны направлено на оборону и безопасность. Параллельно Москва активно использует гибридные инструменты — кибератаки, саботаж, поджоги, нарушения воздушного пространства и психологическое давление, чтобы парализовать политические решения в Европе и ослабить поддержку Украины.

Отдельное беспокойство вызывает оценка европейских разведслужб: даже в случае прекращения огня Россия сможет сравнительно быстро восстановить силы для нового конфликта на европейском направлении.

«Россия вернула войну в Европу. И мы должны быть готовы к масштабу войны, который пережили наши бабушки и дедушки», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

На этом фоне Европа сталкивается со вторым ударом — неопределенностью со стороны США. Администрация Дональда Трампа дала понять, что защита Европы и поддержка Украины — прежде всего ответственность самих европейцев. Вашингтон требует от ЕС резкого роста оборонных расходов, увязывает укрепление безопасности с экономическими интересами США и посылает противоречивые сигналы, от заверений в поддержке до откровенного давления.

«Ирония заключается в том, что президент США — страны, которая сделала больше любой другой для формирования международного порядка после 1945 года, — сегодня является самым заметным из его разрушителей. В результате более чем через 80 лет после начала его создания послевоенный международный порядок сегодня находится в процессе разрушения», — пишут авторы доклада.

По их словам, «при Дональде Трампе США в значительной степени отказались от роли лидера свободного мира».

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер отверг эти оценки. Выступая на мероприятии, посвященном публикации доклада, он заявил:

«Я не вижу мира, который находился бы в состоянии разрушения», — добавив, что администрация Трампа «не пытается демонтировать НАТО».

Уитакер предположил, что действия Трампа направлены лишь на то, чтобы подтолкнуть Европу к большей самостоятельности.

«Когда дети маленькие, они зависят от вас. Но в какой-то момент вы ожидаете, что они пойдут работать. И я считаю, именно в этой точке мы сейчас и находимся», — заявил он.

Мюнхенская конференция по безопасности в 2026 году проходит 13−15 февраля и соберет около 1000 участников из более чем 115 стран, включая лидеров США, ЕС и Украины.

Дональд Трамп не планирует участвовать в конференции, как и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Ожидается, что 14 февраля с обращением к участникам форума выступит госсекретарь США Марко Рубио.

