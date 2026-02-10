18 мая 2026, понедельник, 4:37
Белорусский пенсионер спустя годы случайно нашел дочку на Дальнем Востоке

  • 10.02.2026, 3:44
Трогательная история.

Житель Беларуси случайно спустя годы узнал, что у него есть дочка. Трогательную историю рассказали в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, пишет БелТА.

Еще в годы Советского Союза житель Бреста после окончания учебы был распределен на Дальний Восток. Там у него появилась девушка и друзья, но после отработки он решил вернуться на родину. Девушка отказалась уезжать с ним из-за больной мамы. Молодые люди какое-то время переписывались, но потом общение сошло на нет.

Спустя многие годы, уже будучи пенсионером без семьи и детей, белорус в родном Бресте встретил знакомого, с которым вместе работал на Дальнем Востоке. Мужчины разговорились и тот узнал, что еще тогда у его бывшей девушки спустя несколько месяцев после его отъезда родилась дочка. У брестчанина стала теплиться надежда, что этого его дочь.

К этому времени бывшая возлюбленная уже умерла и не могла ничего подтвердить, а вот вновь приобретенная дочка нашлась через знакомых и приехала в Беларусь. Они сделали генетическую экспертизу, которая подтвердила отцовство.

