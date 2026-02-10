Украина потеряла вертолет Ми-24 во время боевого задания

Украина потеряла вертолет Ми-24 во время боевого задания2
- 10.02.2026, 4:52
- 8,528
Экипаж погиб.
Во время боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24 11 отдельной бригады армейской авиации «Херсон».
Об этом сообщается на странице бригады в соцсети Facebook.
«С болью сообщаем о непоправимой потере. Из боевой задачи не вернулись наши побратимы — экипаж вертолета Ми-24. Лишь лучшие сыновья Украины способны так героически защищать Родину и отчаянно биться в небе с оккупантом. Они были настоящими патриотами и достойными Людьми и Офицерами с большой буквы. Эта потеря - большая боль... Для нас они навеки останутся в небе», - говорится в сообщении.
Место и время трагедии в бригаде не уточнили.
В бригаде выразили соболезнования родным и близким павших украинских защитников.