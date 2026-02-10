Олег Латышонок: Люди интересовались Беларусью, приезжали на Подляшье изучать белорусский язык 10.02.2026, 5:32

Олег Латышонок

Фото: Анастасия Уткина / MOST

В 1993 году Белорусское историческое общество со штаб-квартирой в Белостоке учредило свое печатное издание — «Белорусский исторический сборник». Первые четыре номера отредактировал Юрка Калина, редактором последующих номеров стал Евгений Миранович. Журнал публикует научные статьи, обзоры, рефераты, биографические и архивные материалы, рецензии.

С самых первых номеров в этом издании публикуется профессор Олег Латышонок, который рассказал «Радые Рацыя» об этом историческом периодическом издании.

— На Белосточчине выходит уникальное издание — «Белорусский исторический сборник». Какова история этого периодического издания? Когда оно появилось?

— Это был 1993 год. Мы тогда создали Белорусское историческое общество и подумали, что необходимо иметь собственный журнал. И тогда мы решили — когда я говорю «мы», имею в виду братьев Мирановичей, Евгения и Антона. Антон Миранович стал первым председателем этого общества. Первым редактором стал Юрий Калина. По-польски издание назвали Białoruskie Zeszyty Historyczne, потому что на Западе выходили польскоязычные Zeszyty Historyczne, и мы взяли за образец название старой польской оппозиции в эмиграции. А по-белорусски назвали «Белорусский исторический сборник».

В первом номере была исключительно наша собственная работа — основателей. Тогда это были ребята, а теперь уже зрелые мужчины. В то время мы заканчивали исторические студии и защищали магистерские работы. Поэтому прежде всего мы создали этот журнал для себя, белостокских, абсолютно не для историков из Беларуси, и публиковали именно свои исторические исследования. Было несколько очень хороших магистерских работ. Помню работы Юрки Калины, Евгения Вапы, также Александра Карпюка — действительно очень хорошие. Журнал был предназначен для того, чтобы заниматься вопросами белорусского национального меньшинства в Польше. Причём не только на Белосточчине, но и шире — включая межвоенный период, когда это меньшинство было значительно больше, поскольку Западная Беларусь входила в состав Польши. И только со временем…

— И только со временем вы начали приглашать авторов из самой Беларуси?

— Да. Это стало результатом того, что мы начали дружить со многими историками из Гродно и Минска. А потом это распространилось на всю Беларусь. У нас была сильная группа друзей также в Гомеле и Могилёве. Надо сказать, что сначала мы начали приглашать их на конференции. А когда они приезжали на конференции, то, конечно, привозили с собой тексты, и мы начали эти тексты публиковать. Так это функционировало довольно долго — вплоть до того момента, когда в Беларуси начался период преследований оппозиции, особенно историков, в том числе почти всех наших друзей из Белорусского исторического общества в Беларуси. Эмигрантов становилось всё больше. И тогда мы в определённом смысле переформатировали журнал и стали очень много публиковать именно авторов из Беларуси.

— Но я замечал, что в вашем издании вы публиковали исследователей не только из Беларуси и Польши, но и из других стран, ведь в последнее время белорусские историки, можно сказать, разъехались по всему миру: они живут и в Германии, и во Франции, и в Дании, и в Соединённых Штатах Америки.

— Да, но немного. У нас нет каких-то широких контактов. Часто бывало так, что люди интересовались Беларусью, приезжали в Белосток, на Подляшье, изучать белорусский язык — для них это была такая первая ступень, чтобы потом поехать в Беларусь. У нас есть немного друзей за границей, но я не сказал бы, что здесь есть чем хвастаться. Это всё-таки белорусский журнал, и мы никогда не стремились к выходу на более широкий, скажем, европейский масштаб. Хотя, кстати, стоило бы издавать и на английском языке — я об этом думал. Но это нам не по силам.

