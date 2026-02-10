«Российская элита намекает Путину» 9 10.02.2026, 11:48

18,650

Это очень серьезный маркер.

Лояльные Кремлю госСМИ в России неожиданно начали писать правду об экономической катастрофе, которая надвигается на страну. Вместо рассказов о том, что все под контролем, пропаганда перешла в режим паники. И это яркое свидетельство, какие настроения царят в рядах российских «элит».

Об этом в своем блоге пишет известный российский Z-блогер Максим Калашников, передает Dialog.UA.

Он обратил внимание на статью провластного издания «Московский космомолец» о том, что уже в нынешнем году дефицит бюджета РФ может достигнуть рекордных 10 млрд рублей. Это очень серьезный маркер, уверен Калашников.

«Это значит лишь одно: Владимира Владимировича начинает обкладывать и часть бомонда РФ. Непрозрачно намекая на то, что пора выходить из войны. Иначе - обвал», - написал Z-патриот.

Он подчеркнул, что ситуация в российской экономике сложилась действительно катастрофическая. Фонд национального благосостояния проеден за 4 года войны, он не сможет компенсировать дефицит. Там сегодня осталось только золото, которое РФ уже активно продает. Наращивать объемы продажи драгметалла Москва не может, так как это обрушит цены.

Единственная опция, которая доступна Кремлю, это запустить руку в банковские вклады россиян. Но этот шаг крайне опасный, который может спровоцировать социальный взрыв и смести власть.

Надежды на Китай нет, уверен Z-блогер. Си категорически не желает давать кредит Москве на продолжение агрессии, хотя война и ослабление РФ Пекину выгодно. «В общем, бомонд РФ ставит ВВП неприятные вопросы», - констатировал Калашников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com