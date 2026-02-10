18 мая 2026, понедельник, 10:27
В Болгарии обнаружили секретный объект, связанный с ЧВК «Вагнер»

  10.02.2026, 8:33
В горной местности рядом с селом Кладница.

В Болгарии активисты заявили о возможном обнаружении объекта, связанного с российской ЧВК «Вагнер», в горной местности рядом с селом Кладница в Перникской области.

Об этом сообщил руководитель гражданского объединения БОЭК Георгий Георгиев во время прямого эфира в соцсетях, пишет Novinite.

По его словам, группа активистов наткнулась на небольшое здание, которое, как они считают, может использоваться для террористической деятельности. Территория якобы находилась под усиленной охраной, у входа дежурили люди с собаками, а доступ был строго ограничен.

Георгиев заявил, что присутствующие были одеты в одежду с символикой Вагнера, а на самом здании были размещены российский флаг и эмблема боевиков. Он подчеркнул, что речь идет об организации, которая находится под контролем российских спецслужб и признана террористической в ряде стран.

В БОЭК сообщили, что сразу направили официальное уведомление в Министерство внутренних дел Болгарии о присутствии вооруженных лиц и запрещенной символики.

По мнению активистов, среди охраны могли быть действующие или бывшие сотрудники спецслужб, что, как считают в объединении, может объяснять отсутствие немедленной реакции со стороны властей.

Георгиев также раскритиковал правоохранительные органы за бездействие, напомнив о предыдущих случаях, когда предупреждения активистов оставались без последствий. Он выразил опасение, что и в этот раз ситуация может быть проигнорирована.

